Ne Kaf-Kaf ne Ayvalık

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta haftanın zirve yarışını ilgilendiren Ege Derbisi'nde Karşıyaka ile Ayvalıkgücü 0-0 berabere kaldı. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadyumu'ndaki maça ev sahibi Bartu, Melih, Batuhan, Burak, Halil, Hamit, Cuma, Bekir, Yavuz Selim, Mustafa Emirhan ve Atakan 11'iyle başladı. Kaf-Kaf ise Burak, Selim, Aykut, Samet, Gökdeniz, Alpay, Hıdır, Erhan, Enes, Veysel ve Eren Arda kadrosuyla sahaya çıktı. Maç boyunca iki ekip de atak bulmakta zorlandı ve orta saha mücadelesi şeklinde bir oyun oynandı. Son 2 sezondur aynı ligde mücadele eden iki takım, Ayvalık'taki son 3. maçından da 0-0 beraberlikle ayrılmış oldu. Balıkesir ekibinin teknik direktörü Mehmet Yıkılmazdağ, Denizil İdmanyurdu maçı 11'inden 4 değişiklik yaparak takımın dün KSK karşısında sahaya sürdü. Bekir, Furkan, Taha Berk ve Yağız Haydar'ın yerine Melih, Cuma, Atakan ve Bekir as kadroda sahaya çıktı. Kaf-Kaf cephesinde ise 1-0 kazanılan Eskişehir Anadolu mücadelesi 11'inden 3 farklı isim dün forma giydi. Tugay, Mücahit ve Ensar'ın yokluğunda Hıdır, Veysel ve Enes ilk 11'de görev aldı. Ayvalıkgücü gelecek hafta Gemlik Sümerbey deplasmanına giderken, Karşıyaka Söke 1970'i evinde ağırlayacak.