Kaf-Kaf isyanda

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka üst üste iki galibiyetin ardından deplasmanda önemli rakiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor'la golsüz berabere kalırken taraftarlar özellikle son anlarda verilmeyen net penaltıları için hakeme isyan etti. Son bölümde Karşıyakalı Erhan'ın sağdan ortasını ev sahibinden Ali Berk ceza sahasında koluyla keserken Hakem Ramazan Doğanay ve Yardımcı Hakem Mustafa Akgül pozisyonu görmeyip korner kararı verdi. Karşıyakalı oyuncuların itirazları kararı değiştirmezken yeşil-kırmızılı taraftarlar sanal medyada isyan etti. Karşıyaka taraftarları pozisyonun görüntülerini paylaşarak verilmeyen penaltıya tepki gösterip Futbol Federasyonu'nu etiketledi. Karşıyakalılar pozisyonun hakem Ayvalık'ta maç yerine denizi izler gibi yapay zekayla oluşturulan görselini de esprili şekilde paylaştı.

TÜM MAÇLARA ROTASYONLA ÇIKTI

GRUPTA bu beraberlikle 9 puana ulaşan Karşıyaka'nın dümeninde ligde ve kupada çıktığı 4'üncü maçta da yenilgi yüzü görmeyen teknik direktör Zafer Uysal, kadroda yine rotasyon yaptı. Daha önceki tüm sınavlara da farklı 11'lerle çıkan Uysal, geçen hafta 1-0 kazanılan Eskişehir Anadolu maçında sahaya sürdüğü kadroda üç değişiklik yaptı. Uysal, sakatlanan stoper Ensar Akgün'ün yerine Ayvalık'ta savunma hattında Hıdır'a şans verdi. Hücum hattında iki değişiklik yapan Uysal, geçen hafta 11'de şans verdiği Mücahit ve Tugay'ı yedek soyundurdu. Zafer Uysal, Ayvalıkgücü önünde ileri uçta Veysel ve Enes'i ilk 11'de oynattı. Uysal geçen hafta olduğu gibi forvet hattında Eren Arda'ya formayı verirken, Ömer Faruk yedek soyundu.