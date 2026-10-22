Kaf-Kaf az atıp az yiyor

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta art arda iki galibiyet sonrası deplasmanda önemli rakiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor'la 0-0 berabere kalan Karşıyaka grubun en az gol atan ve en az gol yiyen takımlarından oldu. Kaf-Kaf oynadığı 7 maçta 5 gol atarken, kalesinde de 5 gol gördü. Yeşil-kırmızılı ekip 7 haftada yalnız 1 kez Bursa Yıldırımspor deplasmanında 2 gol birden atıp, 2 gole geçit verdi. İzmir temsilcisi diğer 6 maçında en fazla 1 gol bulurken, rakiplerinden de 1 golden fazla yemedi. Kaf-Kaf geride kalan 7 maçın 3'ünde ise ağları sarsamadı.

UYSAL'LA KALESİNİ KAPADI

Karşıyaka, teknik direktörlük görevini Zafer Uysal devraldıktan sonra ise ligde çıktığı 3 maçta hiç gol yemedi. Basatemür döneminde oynadığı 4

maçın tamamında kalesinde gol gören İzmir temkalesinde silcisi, Uysal'ın teknik direktör olmasının ardından Kepezspor, Eskişehir Anadolu ve Ayvalıkgücü maçlarında 270 dakikada hiç gol yemeyip 2 galibiyet, 1 beraberlikle hanesine 7 puan yazdırmayı başardı. Kaf-Kaf, Zafer Uysal yönetiminde yalnız Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-1 kazanıp tur atladığı 1923 Afyonkarahisarspor maçında 1 gol yedi. Ligde bu hafta cumartesi günü Söke 1970 SK'yı konuk edecek Karşıyaka ardından kupada salı günü Boluspor deplasmanına çıkacak. Grupta 5 maçtır galip gelemeyen Söke ekibi bu sınavların 4'ünde yenilmemeyi başardı.