Kocaelispor kötü gidişi durduramadı

Trendyol Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Kocaelispor sezona iyi bir başlangıç yapamadı. Teknik direktör Selçuk İnan'ı takımın başına getiren Körfez temsilcisi, transfer dönemini en hareketli geçiren ekiplerden biri oldu. Kadrosuna 18 oyuncu katan yeşil-siyahlılar, aldığı sonuçlarla taraftarını mutlu edemedi. Beşiktaş mağlubiyetini gündeme taşıyan yerel basın, taraftarların tepkilerine yer verirken, "Sabrımız kalmadı" yorumları yapıldı. Öte yandan yeşil-siyahlı taraftarlar önümüzdeki hafta oynanacak Eyüpspor maçının bilet fiyatlarının çok yüksek olmasına da tepki gösterdi. En ucuz bilet fiyatının 250 TL olması eleştirildi.