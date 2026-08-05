Keita, aşkı için yurt dışına gitti

Kocaelispor başkanı Recep Durul, kadro dışı bırakılan Habib Ali Keita'nın geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Keita'nın ayrılığının arkasında aşk iddiasının bulunduğunu söyleyen Durul, oyuncuyla ilgili gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını ancak geri dönüş ihtimaline de kapıyı kapatmadıklarını kaydetti.

KENDİSİNE BİRAZ SÜRE TANINDI

24 yaşındaki futbolcunun bir kadına aşık olduğu için kampı terk ettiği yönünde söylentiler olduğunu belirten Başkan Durul, "Keita'nın izinsiz gitmesi tabii ki hoş bir şey değil. Buna akıl tutulması diyebiliriz. Anlatılanlara göre orada bir kıza aşık olmuş, onun için gittiği söyleniyor. Ayrıca Türkiye'de değil, yurt dışında bir takımda oynamak istiyor. Ancak menajerleri bazen telefonlara çıkıyor, bazen çıkmıyor. Biz Kocaelispor olarak gerekli hukuki işlemleri başlatacağız ancak kendisine biraz süre verdik. Bu süreçte kendisine kulüp bulmasını bekliyoruz. Sürenin sonunda geri dönerse durumunu yeniden değerlendiririz. Şu an için verilmiş kesin bir karar yok" dedi.