Menemen fırsat tepti

TFF 1. Lig'de istediği sonuçları alamayan ve oynadığı son 4 maçta galibiyet yüzü göremeyen Menemenspor, deplasmanda çok iyi oynadığı maçta Akhisarspor'u yenemedi: 0-0. Sayısız gol fırsatını değerlendiremeyen İzmir ekibi 1 puanla yetindi. 5. dakikada Vrsajevic'in sağdan ortasında Bjarnason topa istediği gibi vuramadı, auta attı. 20'de Şeref'in pasında topla buluşan Berkan'ın şutunda Akhisarspor kalecisi Lukac başarılıydı. 24'te Batuhan'ın ortasında Furkan'ın kafa şutunda top yandan dışarıya çıktı. 29'da Vrajevic'in pasında sol çaprazda topla buluşan Kadir Keleş golü atamadı.

FURKAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

38'DE Rasheed kaleci Lukac ile karşı karşıya kaldı. Lukac golü önledi. 48'de Çekdar'ın şutunda kaleci Selmani başarılıydı. 63'te Sikiru kaleci Lukac'ı geçti, ortasında topla buluşan Şeref takımını golden etti. 75'te Taşkın'ın kullandığı serbest atışta Akhisar kalecisi Lukac, topu taça gönderdi. 90+2'de Furkan, Çekdar'a çok sert girdi. Hakem Çağdaş Altay, Menemenli oyuncuya ikinci sarı kartı göstererek oyunda attı. Karşılaşma 0-0 sona erdi.



LALECİ'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Akhisarspor maçı öncesinde ilk 11'de iki değişiklik yaptı. Genç teknik adam Balıkesirspor'a deplasmanda 2-1 yenildikleri karşılaşmada görev verdiği Rıdvan Koçak ve Mehmet Aytemiz'i yedek kulübesine çekerken, yerlerinde dünkü randevuda Sikiru ile Berkan'ı oynattı. Murat Elkatmış yedekler arasında yer alırken, Murat Erdemir ise kadroya alınmadı.



KAMARA KADRODA

Menemenspor'un sezon başında ABD ekibi La Galaxy 2 ekibinden transfer ettiği Mohammed Kesselly Kamara, bu sezon ilk kez kadroya dahil oldu. Liberyalı 22 yaşındaki forvet yedek soyundu. Akhisarspor'da ise iki futbolcu yoktu. Yönetim, yıldız futbolculardan Taha Yalçıner ile Hadzic'i önceki gün kadro dışı bırakmıştı. Cem Kavçak, bu iki ismin yerine Bertuğ Bayar ve Musa Nizam'ı ilk 11'de sahaya sürdü.