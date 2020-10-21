Menemen umutlu

TFF 1. Lig'de milli aranın ardından Ege derbisinde Akhisarspor'a konuk olan Menemenspor deplasmanda alınan 1 puana sevindi. Golsüz sona eren mücadele dış sahada ortaya konan pozitif futbolcu gelecek için umut verdi.

'YENİ TAKIMIZ'

Yeni ve genç bir takım oldukları için lige uyum sorunu yaşadıklarını belirten Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Takımın sahadaki duruşundan memnun. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Ancak deplasmanlarda alınan puanı da önemsiyoruz. İnançla çıktığımız bu yolun sonunda, tüm engellere rağmen ışık görüyoruz. İçimizdeki gücü biliyoruz. Biz vazgeçmeyeceğiz. Bu uzun yolda inancımızı, heyecanımızı ve üzüntümüzü paylaşan herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Akhisarspor önünde galibiyeti getirebilecek pozisyonlara girdiklerini belirten Laleci, "Son vuruşlarda panik yapmasak skor farklı olabilirdi. İyi yolda ilerliyoruz" diye konuştu. İzmir ekibi yarın sahasında Bursaspor'u konuk edecek.