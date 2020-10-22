Menemen ilk peşinde

TFF 1. Lig'de 6. hafta müsabakasında Menemenspor bugün sahasında Bursaspor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Suat Arslanboğa düdük çalacak. Kritik mücadele TRT Spor ve beIN Max 1'den naklen yayınlanacak. Sarı-lacivertli ekipte, Akhisarspor maçında kırmızı kart gören Furkan Bayır bugün forma giyemeyecek. Ligde geride kalan 5 haftada 2 puan toplayan İzmir temsilcisi, Bursaspor önünde sezonun ilk galibiyetini almak istiyor. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Çıkışa geçme zamanımız geldi. Sahaya yansıttığımız mücadeleci futbolu Bursaspor önünde skora da yansıtmak istiyoruz. Oyuncularıma güvenim tam. Kazanacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.



GÖZLER GENÇ GOLCÜLERDE

TFF 1. Lig'de genç oyuncularla mücadele eden Menemenspor ve Bursaspor'un randevusunda gözler iki ekibin ileri uç elemanlarında olacak. Sarı-lacivertli ekibin 21 yaşındaki forveti Ibrahim Akanbi Rasheed bu sezon rakip fileleri iki kez havalandırdı. Bursaspor'un altyapısından yetişen 18 yaşındaki Ali Akman ise 4 gol atmayı başardı.