Menemen nihayet

TFF 1. Lig'de ilk 5 maçını kazanamayıp düşme hattına giren Menemenspor evinde Bursaspor'u geriye düştüğü maçta yenerek ilk galibiyetini elde etti. Maçın 11. dakikasında Burak Altıparmak'ın uzun pasında Yusuf'tan sıyrılan Burak Kapacak düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-1. 23'te ceza sahası içinde topla buluşan Rasheed, Aykut'u çalımlayıp pasını Sikiru'ya verdi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1. 41'te Sikiru'nun pasında Rasheed kaleciyi çalımlayıp şutunu çekti, top boş kale yerine yan direğe takıldı. Dönen topu bu kez Sikuru tamamladı, ancak meşin yuvarlak bu kez de üst direğe çarparak üstten oyun alanını terk etti.

TIDJANI SAHNEYE ÇIKTI

57'DE penaltı noktası üzerinde uygun pozisyonda Sikiru'nun şutunda top auta çıktı. 89'da savunmada topu kapan stoper Ömer sağ kanattan hızla ceza sahasına girdi. Yerden ortasında arka direkte altı pasın içinde Tidjani topu ağlarla buluşturdu: 2-1. Menemnespor maçı 2-1 kazandı.