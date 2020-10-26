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Menemen Bolu’ya konuk

Sarı-lacivertli ekip bugün deplasmanda saat 19.00’da Bolu ile oynayacak. Maçı yönetecek.

Menemen Bolu’ya konuk
Giriş Tarihi: 26.10.2020

TFF Birinci Lig'de geçen hafta kendi evinde Bursaspor'u mağlup ederek ilk galibiyetine imza atan Menemenspor bugün deplasmanda Beypiliç Boluspor'la karşı karşıya gelecek. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Murat Erdoğan düdük çalacak.

EKSİK BULUNMUYOR
Sarı-lacivertli ekipte bu önemli karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Akhisarspor maçında kırmızı kart gören ve cezası biten genç stoper Furkan Bayır'da teknik heyet şans alabilecek. Bursaspor maçında Furkan'ın yerine görev yapan Ömer'de başarılı bir performans sergiledi. Ömer, 89. dakikada takımına üç puanı getiren golün asistini yaptı. Teknik heyetin, savunma hattında Ömer ile Furkan arasında kimi tercih edeceği maç saatinde netlik kazanacak.

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