Menemen’de Yusuf iddialı

TFF 1. Lig'de mücadele eden Menemenspor'un, Süper Lig ekibi Göztepe'den kiraladığı Yusuf Talun'un hedefleri çok büyük. Bu sezon sarı-lacivertli forma altında banko oynayıp Süper Lig yarışı vermek için ter dökmek istediğini belirten 18 yaşındaki başarılı sağ bek Milli Takım'ın değişilmez oyuncuları arasında olmak istiyor.

"OYNAYACAKKEN SAKATLANDIM"

Futbola sağ ve sol kanat oyuncusu olarak başladığını belirten genç oyuncu, "Göztepe'de profesyonel olup A takıma çıkınca teknik direktörümüz Tamer Tuna beni sağ bekte görmek istedi. Güçlü, topa hakim ve çok çabuk olduğumu belirterek ülkenin en iyi beki olacağımı söyledi. 16 yaşımdayken Tamer hoca beni ilk 11'de başlatmayı düşündüğü hafta sakatlandım ve oynama şansımı kaybettim" şeklinde konuştu.

AVRUPA'DA OYNAMAYI HEDEFLİYOR

Genç yaşına rağmen iki sezondur 1. Lig'de oynadığını belirten Yusuf, "İlk hedefim takımımda banko oynayıp, kendi yaş kategorimde Ay yıldızlı formayı giymek. Ardından Avrupa'da ülkemi temsil etmek istiyorum" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ