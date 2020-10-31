Menemen ağır yaralı

TFF 1. Lig'de geçen hafta Boluspor deplasmanından beraberlikle dönen Menemenspor bugün kendi sahasında oynayacağı Ankaraspor mücadelesi İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Sarı-lacivertliler, başkent ekibiyle oynayacağı kritik maç öncesi korona virüs testlerinden gelen sonuçlarla büyük şok yaşadı. Menemenspor'da 7'si futbolcu olmak üzere toplam 13 kişinin kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Kulüp yaptığı yazılı açıklamada, "Ankaraspor karşılaşması öncesi yapılan kovid-19 testlerinde, 7 futbolcunun yanı sıra teknik ekipten 2 kişi ile 1'er kulüp yöneticisi, tercüman, medya sorumlusu ve malzemecinin test sonuçları pozitif çıktı. Kovid-19 testi pozitif olanların izolasyona alındığı ve tedavilerine başlandığı" ifadelerini yer verildi. Sarı-lacivertli ekipte kovid-19 testlerinin pozitif çıkan oyuncularının çoğunluğunun sezon başından beri ilk 11'de banko görev yapan futbolculardan oluştuğu ifade edildi.