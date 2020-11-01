Menemen şokta

TFF 1. Lig'de mücadele eden Menemenspor'da Ankaraspor maçı öncesi yapılan korona virüs testlerinde 7'si futbolcu olmak üzere toplam 13 kişinin kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Sarı-lacivertli kulüpte bir çok kişide semptom rastlanmasının ardından dün ikinci testler yapıldı. Yapılan son testlerin sonucunda 11'i futbolcu olmak üzere kulüp genelinde toplam 22 kişinin kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Menemenspor kulübünün yaptığı yazılı açıklamada, "Kulübümüzde rahatsızlanan kişilerin olması üzerine tekrar test yapıldı. Tekrardan yaptırdığımız Kovid- 19 testlerinde 4 futbolcu, 2 teknik ekip çalışanı, 1 kulüp doktoru, 1 kulüp yöneticisi, 1 ulaşım sorumlusu olmak üzere kulüp genelindeki vaka sayısı 22'ye ulaşmıştır. Testi pozitif çıkan kişilerin izolasyonu sağlanarak tedavilerine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. İzmir temsilcisinde 11 futbolcu kovid-19 nedeniyle izolasyon altına alındı.