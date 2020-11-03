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’den yine aynı tarife

Menemen’den yine aynı tarife
Giriş Tarihi: 3.11.2020

TFF 1. Lig'de ikinci yılını geçiren Menemenspor, 7 haftası geride kalan ligde geçen sezonun tekrarını yaşadı. Sarı-lacivertliler, geçen sezon ilk 7 haftada 7 puan toplayarak, fileleri 5 kez sarsmış, kalesinde 11 gol görmüştü. İzmir ekibi bu sezon da benzer tabloyu yaşadı. 7 maçta bu kez 6 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, 6 gol atmayı başarırken yine kalesinde 11 gole engel olamadı.

ÜÇ OYUNCU BANKO OLDU
ÖZELLİKLE geçen sezon çıkışa geçerek Play-Off şansını zorlayan Menemen, bu sezon da artık bir an önce yükselişe geçmek istiyor. Bu arada sarı-lacivertli ekipte Selmani, Domgjoni ve Tayfun teknik direktör Cenk Laleci'nin prensleri oldular. Üç oyuncu da 7 maçta banko oynayıp tam süre aldılar.

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