Menemen macı ertelendi

TFF 1. Lig'de bugün oynanması gereken Adanaspor- Menemenspor karşılaşması İzmir temsilcisinde çıkan kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu bugün saat 16.00'da oynanması planlanan Adana-Menemen maçının ertelendiğini açıkladı. Menemenspor'da 29 Ekim Perşembe gününden bu yana yapılan korona virüs testlerinde kulüp genelinde 34 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı. Sarılacivertli kulüpte teknik direktör Cenk Laleci ve 18 futbolcu kovid- 19'a yakalandı. İzmir temsilcisinde Adanaspor müsabakası için yapılan testlerin ardından 2'si futbolcu 4 kişi daha kovid-19'a yakalandı.

VAKA SAYISI 34'E ÇIKTI

Kulübün yaptığı açıklamada, "Adana maçı öncesi yapılan testlerin sonucunda 2'si futbolcu olmak üzere 4 kişide daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Sonuçlar neticesinde pozitif vaka sayısı 34 kişiye ulaşmıştır. Testi pozitif çıkan kişilerin izolasyonu sağlanarak tedavilerine başlanmıştır" ifadesine yer verildi.



MİLLİ ARA İLAÇ OLACAK

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eleme maçında Anagold 24Erzincanspor'a elenen Menemenspor'da kovid-19 vakaları artınca bugün oynaması gereken Adana maçı iptal oldu. Kulüpte korona virüsün izolasyon ve tedavi süreci devam eden kişilerin milli arada sağlıklarına kavuşup çalışmalara başlaması bekleniyor. Sarı-lacivertli kulüpte her şeyin yolunda gitmesi halinde 22 Kasım 2020'de oynanacak Altay maçına ise tam kadro çıkması bekleniyor.