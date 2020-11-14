Menemenspor’da geri sayım basladı

TFF 1. Lig'de 18'i futbolcu toplam 34 kişinin korona virüse yakalandığı Menemenspor'da gözler kademeli olarak yapılan testlere çevrildi. 30 Ekim ve 31 Ekim'de yapılan testlerde COVID- 19'a yakalanan 11 futbolcunun büyük bir bölümünün takıma döndüğü, ikinci testleri de pozitif çıkan bazı isimlerin izolasyonlarına devam edildiği öğrenildi. Sarı-lacivertli ekipte önümüzdeki iki günde de COVID-19 testlerinin yapılacağı bildirildi. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Ekibimiz kademeli olarak testlere giriyor. Sağlığına kavuşan arkadaşlarımız görevinin başına dönüyor. Hafta başında tam kadro halinde çalışmayı ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.