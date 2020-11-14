TFF 1. Lig'de 18'i futbolcu toplam 34 kişinin korona virüse yakalandığı Menemenspor'da gözler kademeli olarak yapılan testlere çevrildi. 30 Ekim ve 31 Ekim'de yapılan testlerde COVID- 19'a yakalanan 11 futbolcunun büyük bir bölümünün takıma döndüğü, ikinci testleri de pozitif çıkan bazı isimlerin izolasyonlarına devam edildiği öğrenildi. Sarı-lacivertli ekipte önümüzdeki iki günde de COVID-19 testlerinin yapılacağı bildirildi. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Ekibimiz kademeli olarak testlere giriyor. Sağlığına kavuşan arkadaşlarımız görevinin başına dönüyor. Hafta başında tam kadro halinde çalışmayı ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Menemenspor’da geri sayım basladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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