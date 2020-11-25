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Menemen isyan etti

Sarı-lacivertliler, maçın hakemi ’a ateş püskürdü.

Menemen isyan etti
Giriş Tarihi: 25.11.2020

TFF 1. Lig'de İzmir derbisinde Altay'a sahasında 2-1 yenilen Menemenspor'da hakeme isyan var. Kritik maça verilen İzmir Bölgesi Hakemi Emre Kargın'ın tüm takdir haklarını rakiplerinden yana kullandığı belirten sarı-lacivertli ekibin teknik patronu Cenk Laleci, "Net penaltımız ve rakibimize verilmeyen bir çok kart var. İzmirli hakemler derbilerde ne yazık ki aleyhimize sürekli hata yapıyor. Hakem Emre Kargın, Altay armasının altında ezildi. Maçı adil bir şekilde yönetemedi. Umarım bundan sonra böyle hakem hatalarıyla canımız yanmaz" dedi.

LALECİ: İYİ MÜCADELE ETTİK
Kadro ve maddi olarak kendilerinden çok üstün olan Altay ile kora kor bir oyun ortaya koyduklarını belirten Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Öne geçtik maçı koparacak pozisyonları yakaladık. Ancak son vuruşlardaki bireysel hatalar yüzünden puan kazanamadık" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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