Haberler Menemenspor Menemenspor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı

Menemenspor Kulübünde olağanüstü genel kurul kararı alındı. Menemenspor'un 2018 ve 2019'da yapılan iki olağanüstü genel kurulu, usul ve yasaya aykırı toplanması, oylamanın usulsüz yapılması ve alınan kararların yasaya ve dernek tüzüğüne aykırı olması gerekçeleri ile Menemen 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

26.11.2020, 12:53