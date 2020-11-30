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Haberler Menemenspor Menemenspor erteleme sınavında

erteleme sınavında

1'inci Lig'de bu sezon ikinci galibiyetini Ümraniyespor deplasmanında alarak düşme hattından sıyrılan , yarın erteleme maçında 'u ağırlayacak. İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlama düdüğü çalacak mücadeleyi Bülent Birincioğlu yönetecek.

Menemenspor erteleme sınavında

30.11.2020, 12:03

Menemenspor'un 31 Ekim Cumartesi günü oynanması gereken mücadele 1 gün önce İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ertelenmişti. Takımda 19 futbolcunun koronavirüse yakalanması nedeniyle depremin ardından Adanaspor maçı da ertelenen Menemenspor, ligde 9 maçta 9 puan topladı. Sarı-lacivertlilerin tek basamak altında düşme hattındaki Ankaraspor'un ise 10 maçta 8 puanı bulunuyor.

DHA

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