Menemenspor'un 31 Ekim Cumartesi günü oynanması gereken mücadele 1 gün önce İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ertelenmişti. Takımda 19 futbolcunun koronavirüse yakalanması nedeniyle depremin ardından Adanaspor maçı da ertelenen Menemenspor, ligde 9 maçta 9 puan topladı. Sarı-lacivertlilerin tek basamak altında düşme hattındaki Ankaraspor'un ise 10 maçta 8 puanı bulunuyor.
DHA
Menemenspor erteleme sınavında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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