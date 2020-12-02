Menemen tam gaz

TFF 1. Lig'de Menemen, evinde Ankaraspor'la oynadığı erteleme maçını 2-1 kazandı. Üst üste 2 maç kazanan İzmir ekibi, 10 maçta 12 puana ulaştı. Başkent ekibi 8 puanda kaldı. 17'de Kamara soldan ceza sahasına girdi. Yerden ortasında Mahmut'un ters vuruşunda direkten dönen topu Berkan kafayla tamamladı. Savunmada topu çizgiden çıkardı. 21'de Kamara soldan çalımlarla ceza sahasına girdi. Şutunda top ağlarla buluştu:



1-0. TIDJANI SKORU BELİRLEDİ

71. dakikada Beykan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Erdem kafayla topu ağlara yolladı: 1-1. 86. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde Rıdvan kaleci Emre'nin darbesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı verdi. 88'de Tidjani atışı gole çevirdi: 2-1. 90+7'de konuk ekipte Stahojevic rakibine yaptığı sert hareket sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Maçı Menemen 2-1 kazandı.



CENK LALECİ İKİ DEĞİŞİKLİK YAPTI

MENEMENSPOR Teknik Direktörü Cenk Laleci, Ümraniyespor karşılaşmasında sahaya sürdüğü ilk 11'den dün Ankaraspor önünde iki değişiklik yaptı. Cenk Laleci, sarı kart cezalısı Alhassan'ı oynatamazken, kanat oyuncusu Murat Elkatmış'ı da yedek soyundurdu. Başkent ekibi karşısına kırmızı kart cezası biten Sikiru ve Berkan'a şans verdi. Laleci, cezası bitmesine rağmen Arnavut savunma oyuncusu David Domgjoni'yi 11'de oynatmadı. Arnavut oyuncu yedek soyundu. İzmir temsilcisi 5 Aralık Cumartesi günü sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek.



SERİ BAŞLADI

MENEMENSPOR bu sezon ilk kez 2 maç üst üste kazanma başarısını gösterdi. Sarı-lacivertliler, deplasmanda Ümradi. niyespor'u yendikten sonra dün de Ankaraspor'u mağlup etmeyi başardı. İzmir ekibi por'u etmebu sonuçla düşme hattından uzaklaştı. Ateş hattıyla puan farkını 4'e çıkardı. Ümraniye önünde 2 gol atan Tidjani dün fileleri havalandırdı. Beninli forvet gol sayınısın 4'e çıkardı. Liberyalı Kamara da Menemen formasıyla ilk golünü attı.