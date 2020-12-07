Menemen’de yüzler gülüyor

TFF 1. Lig'de ilk 4 haftada 1 puan toplayarak son sıraya demir atan Menemenspor, daha sonra çıktığı 7 maçta sadece 1 kez yenildi. Bu periyotta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak 12 puan topladı. Ligde 1 maç eksiği olan sarı-lacivertliler 13 puanla ateş hattından uzaklaştı. Menemen üst üste aldığı başarılı sonuçlarla gözünü üst sıralara dikti. Sarı-lacivertli ekibin genç teknik patronu, "Sezona yeni bir kadroyla başladık. Oyuncuların lige ve bize alışması zaman aldı. Şuan uyum sorununu atlattık ve kimliğimizi sahaya yansıtmaya başladık. Daha iyi olacağımıza inancım tam" dedi.



RAKİP YILPORT SAMSUNSPOR

Ümraniyespor (D) ve Ankaraspor gali-biyetlerinin ardından son olarak dün evin-de Bandırmaspor'la 1-1 berabere kalan Mene-mens-por, yarın Samsunspor'la karşılaşacak. Sarı-lacivertli takım, güçlü rakibini de mağlup ede-rek namağlup serisini 4 haftaya çıkarmayı hedefliyor.