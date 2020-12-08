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Haberler Menemenspor Samsunspor - Menemenspor CANLI ANLATIM

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1. Lig'in 13. haftasında , Yılport 'a konuk oldu. Mücadeleyi haberimizden olarak takip edebilirsiniz.

Samsunspor - Menemenspor CANLI ANLATIM

08.12.2020, 19:29

Yılport Samsunspor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında Menemenspor ile kendi evinde karşılaşacak. Hafta sonunu Balıkesirspor maçının ertelenmesi nedeniyle dinlenerek geçiren Yılport Samsunspor ligde oynadığı 11 maçta topladığı 20 puan ile 5'inci sırada bulunuyor. Menemenspor ise 11 maçta 13 puanla 11'inci basamakta yer alıyor.

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