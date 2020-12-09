Menemen kaçamadı

TFF 1. Lig'de sezona kötü başlayan ancak son üç hafta da aldığı 7 puan ile tırmanışa geçen Menemenspor, deplasmanda Samsunspor ile yenişemedi: 1-1. 5'te ani gelişen Menemen atağında defansın arkasına atılan topla buluşan Kamara, topu içeri çevirdi. Sikiru iki kişi arasından yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 0-1. 13. dakikada Guido'nun defansın arkasına attığı topla bulaşan Nadir rakibini çalımladıktan sonra şutunu çekti. Defanstan seken top Selmani'yi yanıltarak ağlarla buluştu: 1-1.

SELMANİ KALEDE DEVLEŞTİ

35'te Ferhat ceza sahası dışından şutunu çekti, kaleci Selmanı son anda topu çıkardı. 38'de Tidjani ceza yayı üzerinden şutunu çekti. Top kaleci Nurullah'ta kaldı. 80'de Nadir'in pasında Ahmethan şutunu çekti, kaleci Selmani müthiş çıkardı. 90+3'te Kamara sol çaprazdan sert vurdu, kaleci Nurullah iki hamlede topun sahibi oldu. 90+4'te içeri çevrilen topa Nadir vurdu, Selmani topu güçlükle çeldi. Seken topu Ahmethan dışarıya gönderdi. Maç 1-1 bitti.