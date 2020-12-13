Menemenspor'un konuğu İstanbulspor

Menemen İlçe Stadı'nda Ali Şansalan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Teknik Direktör Cenk Laleci, "Son 4 maçımızı kaybetmedik. Hedefimiz üst sıralarda yer almak. Sahamızda kayıp yaşamak istemiyoruz. İstanbulspor iyi bir rakip, ancak biz de çıkışa geçtik. Kazanacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.
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