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Menemenspor'un konuğu İstanbulspor

1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Yılport Samsunspor'la 1-1 berabere kalan Menemenspor, yarın evinde İstanbulspor'u konuk edecek.

Menemenspor'un konuğu İstanbulspor

13.12.2020, 13:05

Menemen İlçe Stadı'nda Ali Şansalan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Teknik Direktör Cenk Laleci, "Son 4 maçımızı kaybetmedik. Hedefimiz üst sıralarda yer almak. Sahamızda kayıp yaşamak istemiyoruz. İstanbulspor iyi bir rakip, ancak biz de çıkışa geçtik. Kazanacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

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