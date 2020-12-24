Ne yaptın Menemen?

TFF 1. Lig'de 9. hafta oynaması gereken Adanspor- Menemnespor maçı İzmir ekibinde çıkan korona virüs vakaları nedeniyle ertelenmişti. Dün oynanan maçta Menemen deplasmanda Adanaspor'u 3-2 yenmesine rağmen yabancı oyuncu sayısında yaptığı hata ile hükmen yenilgi ile karşı karşıya kaldı. Şeref Özcan, Tayfun Aydoğan ve Kamara'nın golleriyle maçı 3-2 kazanan Menemen, büyük şok yaşadı.

ORHAN TERZİ GÖNDERİLDİ

Mücadeleye beş yabancı ile başlayan sarı-lacivertliler 76. dakikada Şeref Özcan'ın yerine 6. yabancı olan Rasheed'i oyuna aldı. Hemen 3 dakika sonra ilk 11'de oynayan Tidjani Anaane oyundan alındı ancak 3 dakikalık sürede fazla yabancı ile sahada kalmış oldular. TFF yönetmeliğine göre ise fazla yabancı oynatan takımlar hükmen mağlup sayılıyor. TFF'nin bugün resmi açıklamayı yapması bekleniyor. Öte yandan İzmir ekibi cezayı hemen kesti ve yardımcı antrenör olarak görev yapan Orhan Terzi'nin görevine son verildiğini açıkladı.



"BÜYÜK BİR HATA YAPTIK"

TFF 1. Lig 9. hafta erteleme maçında konuk olduğu Adanaspor'u 3-2 yenen ancak aynı anda sahada 6 yabancı oyuncu oynatarak kural ihlali yapan Menemenspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, "Teknik ekip olarak bir hata yaptık. Futbolcu kardeşlerimizden de özür diliyorum. Altıncı yabancıyı oyuna soktuk, hata yaptık." dedi. Mutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik etti. Adana'dan iyi bir skorla dönmek istediklerini ifade eden Mutlu, "İyi futbol oynayıp, güzel şeyler yapıp Adana'dan ayrılmak istiyorduk. Gerçekten futbolcu kardeşlerimiz bugün çok iyi oynadı. İstediğimiz gibi oyunu yönlendirdik, golleri de bulduk. Skor olarak 3-2 kazandık. Ama moralimiz bozuldu. Teknik ekip olarak bir hata yaptık. Futbolcu kardeşlerimizden de özür diliyorum. Altıncı yabancıyı oyuna soktuk, hata yaptık." diye konuştu.



TALİMAT NE DİYOR?

TFF talimatlarında maçta yaşanan olaylarla ilgili şu ifadeler yer alıyor: Kulüpler, 2020- 2021 sezonunda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcuyla sözleşme yapabilecek. Tüm hakkını kullanan kulüpler için bu futbolculardan en az birinin 1 Ocak 1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı aranacak. Sözleşme imzalanan 8 yabancı futbolcudan sadece 6'sı 18 kişilik maç kadrosunda olabilecek. Bu futbolculardan sadece 5 tanesi saha içinde aynı anda görev yapabilecek.