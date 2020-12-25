Günah keçisi oldum

TFF 1. Lig'de Menemenspor'un deplasmanda Adanaspor'u 3-2 yendiği maçta aynı anda sahada 6 yabancı oyuncu bulundurması nedeniyle hükmen mağlup sayılacak olan İzmir ekibinde faturanın kesildiği yardımcı antrenör Orhan Terzi, otelden atıldığını ve biletinin iptal edildiğini söyledi Kaleci Selmani, Alhassan Tidjani, Domgjonas ve Kamara'nın sahada olduğu 75. dakikada Rasheed'in de oyuna alınmasıyla aynı anda en fazla 5 yabancı oynatabilme kuralını ihlal eden sarılacivertliler, 79. dakikada Tidjani oyundan alınmasına rağmen 4 dakika boyunca 6 yabancıyla mücadele etti. Yönetim bu hatanın ardından faturayı yardımcı antrenör Orhan Terzi'ye keserken, genç antrenör yaşanan olayda büyük bir haksızlığa uğradığını ve günah keçisi ilan edildiğini iddia etti. Kulüple ilişiği kesilen Orhan Terzi, takımın konakladığı otelden atıldığını, Adana'dan İzmir'e biletinin iptal edildiğini de ileri sürdü.



İSMİMİ LEKELEDİLER

Terzi, "Yapmadığım bir hatadan dolayı beni günah keçisi ilan ettiler. İsmimi lekelediler. En çok otelden atılıp, uçak biletimin iptal edilmesine üzüldüm. Dünya sahtekarların, yalancıların dünyası" dedi. Bu arada teknik direktör Cenk Laleci görevine devam edecek.