Menemen sessiz

TFF 1. Lig'de 16. hafta maçında Menemenspor sahasında konuk ettiği Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı. İzmir ekibi 1 puanı hanesine yazdırdı. Maçın 5. dakikasında Taşkın'ın kullandığı serbest vuruşta Rıdvan bomboş durumda kafayı vurdu, top üstten dışarı çıktı. 9'da Ananane, ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleyi denedi ancak meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı. 32'de Manaj'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cem Ekinci, sağ direk dibine doğru şutunu attı ancak kaleci Selmani topa uzanarak kornere çeldi.

MAÇTA GOL SESİ ÇIKMADI

59'da Cem Ekinci, ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunu attı, top az farkla sol kale direğinin yanından oyun alanını terk etti. 73'de Barış Yılmaz çizgiye inerek topu kale önüne çevirdi, Dodoo kale önünde topa dokunsa da meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı. 90+6'da Taşkın'ın ceza alanına yolladığı topta Rıdvan Koçak'ın kafasında top direk dibinden dışarı çıktı. Karşılaşma 0-0 sona erdi.



KAMARA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Menemenspor'un Liberyalı oyuncusu Mohamed Kamara dün Ankara Keçiörengücü önünde sarı kartla cezalı duruma düştü. 23 yaşındaki hücumcu, 4 Ocak 2021'de deplasmanda oynanacak olan Adana Demirspor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak. Sarı-lacivertli ekipte başka cezalı bulunmuyor. İzmir ekibi bu sezon sahasında oynadığı 8 maçta 8 puan topladı. Evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.



11. KEZ KAPIŞTILAR

MENEMENSPOR ve Ankara Keçiörengücü dün 11. kez karşı karşıya geldi. İki takım uzun yıllar 2. Lig'de kozlarını paylaşmıştı. Taraflar arasında Menemenspor 4 kez kazanma başarısını gösterdi. Dört mücadele beraberlikle biterken, 3 maçı başkent ekibi kazandı. İzmir temsilcisi, evinde Keçiörengücü'ne hiç yenilmedi. Üç maçı kazandı üç maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.