Menemen’de Karan dönemi

TFF 1. Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Cenk Laleci ile yolları ayıran Menemenspor, dün Ümit Karan'ı takımın başına getirdi. Cenk Laleci'nin görevden ayrılmasının ardından dün sabah İzmir'e gelerek Onursal Başkan Tahir Şahin ve yöneticilerle bir araya geldi. Taraflar her konuda anlaşmaya vararak el sıkışırken 44 yaşındaki teknik adam Menemen ile 1.5+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Karan "Güzel işler yapacağımızı düşünüyoruz. Hedeflerimiz büyük inşallah bu seneyi güzel geçirip yeni sezonda yukarılara doğru oynamayı hedefliyoruz" diye konuştu.



MURAT ERDEMİR VEDA ETTİ

MENEMENSPOR'DA yönetim 11 yıldır kulüpte görev alan ön libero Murat Erdemir'le yolları ayırdı. Sarı-lacivertli kulüp, Murat'la ilgili, "Her veda, gelecekte yeni bir başarı demektir. Sen Menemenspor'u çok sevdin, Menemenspor camiası da seni çok sevdi. Kulübümüze yaptığın tüm katkılar için teşekkürler Pire" açıklamasını yaptı. Karşıyaka altyapısında yetişen 31 yaşıdaki futbolcu 2010 yılında Menemenspor'da profesyonel olmuştu.



TESİSLERİ GEZDİ

DÜN İzmir'e gelerek Menemen'de Onursal Başkan Tahir Şahin ile görüşen Ümit Karan, antrenman tesislerini gezerek takımla ilgili bilgiler aldı. Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Galatasaray ve A Milli Takım'da görev alan, teknik direktörlük kariyerinde ise son olarak Makedonya'nın Shkupi takımını çalıştıran Ümit Karan, 4 Ocak Pazartesi günü A.Demir deplasmanında yeni takımıyla ilk sınavına çıkacak.