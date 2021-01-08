Menemen’e ‘Süper’ kanca

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 16 puanla 14. sırada tamamlayan Menemenspor'un genç oyuncuları Süper Lig ekiplerinin radarından çıkmıyor. Takımdan ayrılan Liberyalı oyuncusu Mohammmed Kamara, Hatayspor ile anlaşırken kadrodaki bir çok futbolcunun da talipleri çıktı. Sarı-lacivertli ekibin 19 yaşındaki stoperi Furkan Bayır Galatasaray, Göztepe'den kiralanan sağ bek Yusuf Talum ise Beşiktaş'ın listesinde yer alıyor. Sarı-lacivertli ekibin hücum hattında görev yapan 20 yaşındaki altyapıdan yetişen oyuncusu Murat Elkatmış da Süper Lig'in flaş ekibi Fatih Karamgümrük'ün transfer listesinde. Sezonun ikinci yarısında pandeminden dolayı Süper Lig ekiplerinin kadrolarındaki futbolcu sayısı 35'e yükseltileceği için genç oyunları bünyesine katmak için harekete geçti. Menemenspor'da kurmayların devre arasında gelecek teklifleri kulüp menfaatleri doğrultusunda değerlendirmeyi planladığı öğrenildi.



KARAN: "TAKVİYE YAPACAĞIZ"

MENEMENSPOR Teknik Direktörü Ümit Karan'ın takım hakkında detaylı bir raporu yönetime sunduğu öğrenildi. Sarı-lacivertli ekibin 44 yaşındaki teknik patronu, "Öncelikle belirlediğimiz 4 noktaya takviye yapacağız. Eksik bölgelerimizi belirledik. Yönetim kurulumuzla birlikle gerekli hamleleri yapacağız" diye konuştu. İzmir ekibinin gelecek hafta ikinci yarı için Antalya'da kamp yapması bekleniyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ