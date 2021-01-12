Menemen atakta

Menemenspor, dış transferde düğmeye bastı. Sikiru Olatunbosun, Murat Erdemir ve Mohammed Kamara gibi as isimlerini kaybeden sarı-lacivertlilerin 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Kırklarelispor'da forma giyen forvet Görkem Bitin'in peşinde olduğu öğrenildi. İstanbul ekibi Eyüpspor'un da gündeminde olan futbolcuyla yönetimin temaslara başladığı ve transferi bitirme aşamasına geldiği vurgulandı. Fenerbahçe'nin altyapısında kariyerine başlayan 22 yaşındaki oyuncu, Ege ekibi Nazilli Belediyespor forması da giydi. Görkem, bu sezon Kırklarelispor'da 14 lig maçına çıkıp 7 kez topu filelerle buluştu.

TAKIMA 3-4 OYUNCU ALINACAK

Yönetimin, gelen teklifleri değerlendirdiği belirtildi. Bu arada teknik direktör Ümit Karan'ın yönetimden giden oyuncuların yerlerinin dolmasını istedi. Sarı-lacivertlilerin kadroyu 3-4 oyuncu ile güçlendireceği ifade edildi.