Menemen’de Kaptan hırslı

TFF 1. Lig'de mücadele eden Menemenspor'da ikinci yarı da gözler takım kaptanı Taşkın Çalış'ta olacak. İzmir ekibinde 4. sezonuna yaşayan 27 yaşındaki oyuncu ilk yarı beklenen performansı gösteremedi. Menemenspor'un geçen sezon 1. Lig'deki ilk yılında gösterdiği çıkışta büyük pay sahibi olan Taşkın'ın ikinci yarı patlama yapması bekleniyor.

14 MAÇTA 1 GOL KAYDETTİ

İlk yarı 14 maçta görev alan ve 1129 dakika sahada kalan tecrübeli orta saha oyuncusu bu süreçte 2-2 beraberlikle sona eren Eskişehir deplasmanında gol sevinci yaşadı. Gümüşhane'den Menemen'e transfer olan başarılı futbolcu, geçen sezon Menemen'de 28 maçta 4 gol atıp 3 asist yapmış, bir önceki sezon ise 35 karşılaşmada 7 kez rakip fileleri sarsmıştı. Menermen'deki ilk sezonunda da 8 gol sevinci yaşayan futbolcu eski günlerindeki gibi hücumda arkadaşlarına destek vermek için var gücü ile çalışıyor.