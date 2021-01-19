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Menemen saldırıyor

İzmir ekibi Belçika’nın Oud-Heverlee Leuven takımından 18 yaşındaki Ganalı Isaac Asante ile söz kesti.

Menemen saldırıyor

19.1.2021

TFF 1. Lig'de ara transfer döneminde Niğde Anadolu FK'dan Berkay Samancı ile 3. Lig ekibi Manisaspor'dan Cevdet Enes'le sözleşme imzalayan Menemenspor, 18 yaşındaki Ganalı Isaac Asante ile söz kesti. Son olarak Belçika'nın Oud-Heverlee Leuven takımında oynayan genç orta saha oyuncusunun İzmir'e davet edildiği bildirildi. Asante bu sezon takımıyla sadece 1 maça çıkıp 64 dakika sahada kaldı. Asante'nin bu hafta içinde İzmir'de olacağı ve yönetimle pazarlık masasına oturacağı ifade edildi. Teknik direktör Ümit Karan ikinci yarı çalışmaların iyi gittiğini belirterek, "Çok iyi bir Menemenspor geliyor. Yeni transferlerle bambaşka bir kimliğe bürüneceğiz" dedi.

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