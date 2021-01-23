Menemenspor hız kesmiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor ara transfer döneminde dün iki oyuncuya birden imza attırdı. İlk olarak Niğde Anadolu FK'dan orta saha Berkay Samancı'yı renklerine bağlayan sarılacivertliler dün Mamadou Traore ve Simon Zenke'yi kadrosuna kattı. Son olarak ülkesi Mali'de Stade Malien forması giyen 20 yaşındaki futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Orta sahada 10 numara pozisyonunda görev yapan Traore dün ilk idmanına çıktı. İzmir ekibi daha önce Samsunspor, Karabük ve Şanlıurfa kulüplerinde görev yapan 32 yaşındaki 32 yaşındaki Nijeryalı en son Fransız ekibi Schiltigheim ekibinde forma giydi. Menemenspor'un Manisasporlu Cevdet Enes'le de hafta sonu sözleşme imzalaması bekleniyor. Sarılacivertli yönetimin en az iki takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.