  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Menemenspor Menemen hareketli

Menemen hareketli

Devre arasında kadrosuna Fransa'dan sağ kanat oyuncusu 'yi katarak toplam 8 isimle anlaşma sağlayan yönetim, Beşiktaş’tan genç stoper ’yı da kiralayacak.

Menemen hareketli

24.1.2021

TFF 1. Lig'de ilk yarıda beklenen performansından uzak kalan Menemenspor ara transfer dönemini oldukça hareketli geçiriyor. İkinci yarıda çıkışa geçerek üst sıraları hedefleyen İzmir ekibi, transferde dur durak bilmiyor. Kadrosuna son olarak Fransa Ligi'nde Schiltigheim'den sağ kanat Simon Zenke ve Mali'de Stade Malien forması giyen on numara Mamadou Traore'yi kadrosuna katan İzmir ekibi, stoper takviyesi için de Beşiktaş'ın genç yıldızına kanca attı. Transfere doymayan sarı-lacivertli yönetim, Kara Kartal'ın tecrübe kazanması için başka bir ekibe kiralamayı planladığı genç yıldızı Erdoğan Kaya'ya talip oldu.

ÜMİT KARAN DEVREDE
19 yaşındaki stoperin transferiyle bizzat Menemen Teknik Direktörü Ümit Karan'ın ilgilendiği öğrenildi. Karan'ın Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Kaya'yı özel olarak istediği ve transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Beşiktaş altyapısından yetişen Erdoğan, Süper Lig'de sadece 13 dakika forma giydi. Menemen, daha önce Emirhan Topçu (Ç.Rize), Batuhan Şen (G.Saray), Hamza Ok'u (Adana Demir) kiralık, Berkay Samancı (Niğde), Enes Varbil (Manisa), Okan Yılmaz (Amstetten)'i bonservisiyle transfer etmişti.

BURAK HAKERLER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemen hareketli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.