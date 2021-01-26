Derbi Menemen’in

TFF 1. Lig'deki İzmir derbisinde Menemenspor, deplasmanda zirve mücadelesi veren Altınordu'yu 4-2 yenerek nefes aldı. 28. dakikada Ahmet İlhan, ceza sahasına girerken şutunu çekti, kaleci Selmani topu kornere attı. 34'te Yusuf Can Esendemir'in kullandığı serbest vuruşta, Ahmet Dereli yükselip kafayı vurdu, kaleci Selmani topu kornere çeldi. 37'de Adamu yaklaşık 25 metreden çok sert ve düzgün vurdu, kaleci Erhan golü önledi. 51'de Taşkın'ın serbest vuruşundan gelen topu kaleci Erhan sektirdi, Rıdvan tamamladı: 0-1.
İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU
53'te Furkan sağdan ceza sahasına gönderdi, Ahmet Dereli sert vurdu: 1-1. 59'da Taşkın'ın kornerinden Domgjoni kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-2. 77'de Şeref vurdu, kaleci Erhan sektirdi, Tayfun farkı 2'ye çıkardı: 1-3. 82'de Hüsamettin farkı bire indirdi: 2-3. 83'te savunma arkasında topla buluşan Simon Zenke, kaleci Erhan Erentürk'ten de sıyrılıp skoru belirleyen golü attı: 2-4.
ÜMİT KARAN İZMİR'DE İLK KEZ
Menemenspor'un yeni teknik direktörü Ümit Karan dün ilk kez İzmir'de takımının başında sahaya çıktı. Genç teknik adam, sarı-lacivertli ekibin başında ilk maçını deplasmanda Adana Demirspor önünde görev yapmıştı. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan maç öncesi birbirlerine başarı diledi. Öte yandan Menemenspor'un yeni teknik direktörü Ümit Karan, takımın başındaki ilk galibiyetini Altınordu önünde aldı.
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