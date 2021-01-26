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Derbi Menemen’in

Haftalardır kazanamayan iki İzmir temsilcisinin mücadelesinde Menemenspor, Rıdvan, Damgjoni,Tayfun ve Zenke ile sonuca gitti. Kırmızı-lacivertlilere Ahmet Dereli ve Hüsamettin’in golleri yetmedi.

26.1.2021