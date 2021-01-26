Menemenspor, Omar Mohamed'i transfer etti

Menemenspor, son olarak ABD'de Greenville Triumph takımında forma giyen 24 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Orta saha oyuncusu ülkesinin milli takımında da 2 kez forma giydi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Somalili Omar Mohamed'i kadrosuna dahil etti.
Menemenspor, son olarak ABD'de Greenville Triumph takımında forma giyen 24 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Orta saha oyuncusu ülkesinin milli takımında da 2 kez forma giydi.
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