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Haberler Menemenspor Menemenspor, Omar Mohamed'i transfer etti

, Omar Mohamed'i transfer etti

. Lig ekiplerinden , Somalili Omar Mohamed'i kadrosuna dahil etti.

Menemenspor, Omar Mohamed'i transfer etti

26.01.2021, 16:15

Menemenspor, son olarak ABD'de Greenville Triumph takımında forma giyen 24 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Orta saha oyuncusu ülkesinin milli takımında da 2 kez forma giydi.

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