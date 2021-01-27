Menemen çok mutlu

TFF 1. Lig'de ligin ikinci yarısında İzmir derbisinde Altınordu'yu 4-2 mağlup eden Menemenspor'da yüzler gülüyor. Rakibi önünde üstün bir oyun sergileyen ve üç puanı kazanan sarı-lacivertliler, 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi. İzmir temsilcisi bu skorla puanını 19'a çıkardı. Menemenspor'un başında ikinci karşılaşmasında galibiyetle buluşan genç teknik patron Ümit Karan gelecek için umutlandıkları belirtti. Ayaklarının yere sağlam basması gerektiğini belirten Karan, "Konum olarak zor bir yerdeyiz. Ancak her şeyin bilincindeyiz. Takım olarak tek hedefimiz iyi futbol oynayarak güzel sonuçlar almak. Altınordu önünde galip gelerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptık. Oyuncularımı kutluyorum" dedi. Bu sezon ilk kez rakip filelere 4 gol bırakan Menemen'de futbolculuk yıllarında golcü olan Karan kendi kimliğini takıma yansıttı.

"GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTIK"

Oyuncuların mutlu olduğu sürece başarının geleceğine inancının tam olduğunu belirten 44 yaşındaki teknik adam, "Kazanma mutluluğunu tekrar yaşamak çok önemliydi. Devre arasında aramıza katılanlarla gücümüze güç kattık. Amacımız bu tabloyu bozmadan alt sıralardan uzaklaşmak. Temasta oluğumuz 3-4 oyuncuyu da en kısa sürede kadromuza katmak istiyoruz" dedi.



SİMON ZENKE GOLLE DÖNDÜ

Menemenspor'un devre arasında Fransız ekibi Schiltigheim'de kadrosuna kattığı Simon Zenke, İzmir ekibinin formasıyla ilk çıktığı maçta Altınor- du filelerini havalandırma başarısını gösterdi. 32 yaşındaki Nijeryalı forvet, Türkiye'de 4 yıl 7 ay 11 gün sonra gol attı. Tecrübeli oyuncu, Türkiye'deki son golünü Karabükspor formasıyla 15 Mayıs 2016'da İzmir Atatürk Stadı'nda Göztepe'ye atmıştı. Zengolünü ke, Menemen ilk golünün sevincini teknik patronu Ümit Karan ile paylaştı. Meneke, menspor, pazar günü evinde lider Giresun'u ağırlayacak.



GOL ARDEN BEBEĞE

Menemenspor'da Rıdvan Koçak'tan mutlusu yok. Altınordu önünde stoper oynayan Rıdvan'ın attığı iki gol ofsayt nedeniyle iptal oldu. İkinci yarının başında üçüncü kez fileleri havalandıran Rıdvan'ın golü geçerdi sayıldı. Hafta başında baba olan başarılı oyuncu, sevincini bebek sallama hareketi yaptı. Takım arkadaşları, Koçak ailesinin Arden Rıdvan adını verdiği minik bebeğe armağan etti.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ