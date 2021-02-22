  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Menemenspor Menemenspor patlama yaptı

Menemenspor patlama yaptı

İzmir ekibi ’u farklı skorla yenerek ateş hattından çıkmayı başardı, sevinç yaşadı.

Menemenspor patlama yaptı

22.2.2021

Spor Toto Birinci Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta en önemli rakiplerinden Akhisarspor'u evinde 6-2 yenen Menemenspor derin bir nefes aldı. Son 3 maçından sadece 1 puan çıkarıp ateş hattına iyice yaklaşan sarılacivertliler farklı galibiyetle kendine geldi. Güzel bir oyunun ardından gol resitali sunduklarını belirten teknik direktör Ümit Karan, "Takımımı kutluyorum. Pozitif bir futbol ve bol gollü galibiyet bize ilaç gibi geldi" diye konuştu. Alt sıralardan en kısa sürede uzaklaşacaklarını ifade eden Ümit Karan, "Balıkesirspor ve Akhisarspor bizim direkt rakiplerimiz. Bu iki karşılaşmadan 4 puan alabilmek önemliydi. Şimdi biraz daha rahatız ama tabii ki işimiz bitmedi. Kazandığımız, 6 gollü Akhisarspor maçı bizim gerçek potansiyelimizi gösterdi" şeklinde konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemenspor patlama yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.