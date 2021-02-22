Menemenspor patlama yaptı

Spor Toto Birinci Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta en önemli rakiplerinden Akhisarspor'u evinde 6-2 yenen Menemenspor derin bir nefes aldı. Son 3 maçından sadece 1 puan çıkarıp ateş hattına iyice yaklaşan sarılacivertliler farklı galibiyetle kendine geldi. Güzel bir oyunun ardından gol resitali sunduklarını belirten teknik direktör Ümit Karan, "Takımımı kutluyorum. Pozitif bir futbol ve bol gollü galibiyet bize ilaç gibi geldi" diye konuştu. Alt sıralardan en kısa sürede uzaklaşacaklarını ifade eden Ümit Karan, "Balıkesirspor ve Akhisarspor bizim direkt rakiplerimiz. Bu iki karşılaşmadan 4 puan alabilmek önemliydi. Şimdi biraz daha rahatız ama tabii ki işimiz bitmedi. Kazandığımız, 6 gollü Akhisarspor maçı bizim gerçek potansiyelimizi gösterdi" şeklinde konuştu.