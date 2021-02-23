A Milli Takım Hırvatistan’ı devirdi

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda, geçtiğimiz cumartesi günü İsveç'i yenerek Avrupa biletini alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, son maçında lider Hırvatistan'ı 84-78 yenmeyi başardı. Hırvatistan önünde tarihindeki 999. maçına çıkan milliler, rakibiyle başa baş bir oyun sergilediği ilk periyodu 21-21 beraberlikle tamamladı.

İkinci bölümde Sertaç ve Buğrahan ile üst üste sayılar bulan ayyıldızlı ekibimiz devreyi 42-40 önde tamamlamasını bildi. Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan üçüncü periyot Hırvatistan'ın 65-62 üstünlüğü ile geçildi. Son bölümde Larkin ve Şehmus ile 3 sayılık basketleri değerlendiren milliler, maçı 84-78 önde kapattı.