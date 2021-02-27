Menemen şahlandı

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta Akhisarspor'u evinde 6-2 yenerek alt sıralardan uzaklaşan Menemenspor, geçtiğimiz gün Bursaspor'u deplasmanda yenerek iki de iki yaptı. İzmir temsilcisi ateş hattından uzaklaştı. Sarı-lacivertliler bu sezon ikinci kez 2'de 2 yaptı. İki maçta topladığı 6 puanla 26 puana ulaşıp düşme hattına 7 puan fark atan İzmir temsilcisi rahat bir nefes alırken, teknik direktör Ümit Karan takımının fark yaratmaya başladığını söyledi.

HİÇ YILMADAN ÇALIŞTIK

Düşme stresinden uzaklaştıklarını ifade eden Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan, "Altınordu galibiyetinin ardından üst üste yenilgiler almıştık. Ancak bu bizi yıldırmadı. Çıkışa geçeceğimizi biliyorduk. İyi bir takımız ve bunu sahaya yansıtmaya başladık. Bursaspor maçı zorlu geçti ancak kazanmak adına elimizden geleni yaptık. Seriyi sürdüreceğimize inanıyorum. Önümüzde Boluspor maçı var. Onlar da bizim önemli rakiplerimizden biri. Bu maçı da kazanıp daha rahat bir konuma gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

BURSA'YI Mohamed'in golüyle deviren Menemen maç sonrası büyük sevinç yaşadı. İzmir ekibi ligde 20. haftayı 19 puan ve averajla düşme hattında 16. sırada tamamladı. Daha sonra Balıkesir'le 1-1 berabere kaldıktan sonra evinde Akhisar'ı 6-2, dış sahada Bursaspor'u 1-0 yendi. Bu sonuçlarla puanını 26'ya çıkaran Menemen, 23. haftayı averajla 13. sırada tamamladı.

GENEL KURUL TARİHİ BELLİ OLDU

MENEMENSPOR Kulübü'nün açıklamasında, yönetim kurulu tarafından kongrenin gerçekleştirilmesi kararı alındığı belirtilerek, "Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12 Mart Cuma günü saat 17.00'de Menemen İlçe Stadı'nda, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 19 Mart Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.