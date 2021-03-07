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Menemen son anda

İzmir temsilcisi, önünde 19’da Umar’ın attığı golle yenik duruma düştü. 90+2’de son sözü söyledi

Menemen son anda

7.3.2021

Spor Toto 1. Lig'de alt sarılardan uzaklaşmaya çalışan Menemenspor, deplasmanda 1-0 yenik duruma düştüğü Ankaraspor ile 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibi, Başkent ekibi karşısında çok önemli 1 puan aldı. 19. dakikada Menemenspor defansının müdahale edemediği topla ceza sahası içine giren Umar, kaleci Emre Selen'i avladı. 32'de Alhassan'ın ara pasında topla buluşan Zenke'nin şutu kalecide kaldı. 41'de Ali Ülgen'in kullandığı korner atışında Umar'ın kafa şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarıya gitti. 49'da Traore'nin şutu yandan auta çıktı. 55'te Sikiru, Emir Han Topçu'dan sıyrıldı, şutunda kaleci Emre Selen topu güçlükle kornere attı. 69'da Tayfun Aydoğan'ın ara pasında Rasheed, topu dışarıya gönderdi. 90+2'de Okan Yılmaz ile paslaşan İsmail Haktan maçın skorunu belirledi: 1-1.

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