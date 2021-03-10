Menemenspor en zor virajda

Sarı-lacivertliler, ligde düşme potasındaki Ankaraspor ile berabere kaldıktan sonra 27 puanla aynı puanı paylaştığı Adana ekibini İzmir'de yenerek bir an önce üst sıralara tırmanmak istiyor. Teknik direktör Ümit Karan öğrencilerini maçın önemi hakkında sık sık uyarırken ilk yarıda Rasheed ve İsmail Haktan ile bulacağı gollerle rakibinin direncini kırmayı hedefliyor.

SARI-LACİVERTLİLER ÜSTÜN

Menemen ile Adanaspor, tarihlerinde ligde 3 kez karşı karşıya gelirken sarı-lacivertliler, 2 maçı kazanırken, ilk yarıda Adana'da oynanan mücadele de 3-0 Güney ekibi lehine sonuçlanmıştı. Menemen'de sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken Adamu, Mehmet Aytemiz, Furkan ve Ömer pazar günkü maça 3'er sarı kartla ceza sınırında çıkacaklar.