Menemen zor virajda

SPOR Toto 1. Lig'de Ankaraspor deplasmanında puana şükreten ve haftayı 27 puanla 14. sırada tamamlayan Menemenspor'u zorlu haftalar bekliyor. 14 Mart Pazar günü bir basamak altında bulunan Adanaspor'u konuk edecek olan sarı-lacivertliler, ardından İzmir derbisinde Altay'la kozlarını paylaşacak.

Sonra sırasıyla Ümraniyespor, Bandırmaspor (D), Samsunspor, İstanbulspor (D), Eskişehirspor, Keçiörengücü (D), Adana Demirspor'la oynayacak Menemenspor'da teknik patron Ümit Karan puan hesapı yapmaya başladı. Karan, "39-40 puan barajı bizi kümede tutacaktır. En kısa sürede alt sıralarla bağlarımızı koparmak istiyoruz. Adanaspor maçını kazanarak biraz olsun rahatlamak istiyoruz" diye konuştu.

KULÜPTE KONGRE GÜNÜ

Menemenspor'un kongresi bugün yapılacak. Menemen İlçe Stadı'ndaki genel kurul saat 17.00'de başlayacak. İlk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde seçim 19 Mart Cuma günü aynı yerde düzenlenecek.