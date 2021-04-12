Menemen isyan etti

1. Lig'de kümede kalma savaşı veren Menemenspor, deplasmanda Bandırmaspor ile 2-2 berabere kalarak altın değerinde 1 puan kazandı. Sarı-lacivertlilerin teknik patronu Ümit Karan, tribünlere alınan seyircilere isyan etti. Seyirci yasağının bitti bizim mi haberimiz yok diyen Karan, "Bandırma tribünlerinde 200 kişiye aşkın fanatik taraftar vardı. Federasyon yetkililerini sorduğumuz da tribündekilerin sağlıkçı ve emniyet mensubu olduğunu ifade ettiler. Sağlık ve emniyet personelinin başımızın üstünde yeri var. Ancak kimse birbirini kandırmasın. Hangi sağlıkçı elinde davul zurna ile tribüne gelip 90 dakika boyunca bana ve oyuncularımıza küfür eder. Pandemi koşullarında Bandırma tribüne seyirci almış" dedi. Tribündeki baskı yüzünden rakiplerine haksız bir penaltı verildiğini belirten Karan, "Biz oraya maç yapmaya gittik. Karşılaşma sonrası koridor da bizlere saldırıda bulunuldu. Bu işin takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.



"OYUNCULARIM YÜREĞİNİ KOYDU"

Bandırmaspor önünde ortaya koyanan mücadeleden dolayı takımını tebrik eden Ümit Karan, "Bu mücadelemizi kalan maçlara da yansıttığımız zaman kümede kalacağımıza inancım tam. Futbolcularım sahaya yüreklerini koyarak mücadele ettiler. Onları alınlarından öpüyorum" ifadelerini kullandı. İzmir ekibi son 5 maçında Samsunspor, İstanbulspor (D, Eskişehirspor, A.Keçiörengücü (D) ve Adana DS ile karşılaşacak.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ