Menemenspor çok temkinli

Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Bandırmaspor'la 2-2 berabere kalıp düşme hattıyla arasındaki puan farkını 5'e çıkaran Menemenspor'da teknik direktör Ümit Karan temkinli konuştu. Bitime 5 maç kala rahat nefes aldıklarını ancak işin henüz bitmediğini belirten Karan, "Biz temkinli olacağız. Futbolda rahatlama diye bir durum söz konusu olamaz. Şimdilik nefes aldık ancak ligde kalışımızı ilan edemedik. Alacağımız puanlarla Menemenspor'u ligde tutacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.

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