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Menemen zor virajda

Kümede kalma savaşı veren İzmir ekibi bugün sahasında 13.30’da güçlü ’u ağırlayacak. Maçta düdük çalacak

Menemen zor virajda

14.4.2021

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma savaşı veren Menemenspor bugün evinde şampiyonluk yarışı veren Samsunspor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'ndaki mücadele 13.30'da başlayacak. Zorlu 90 dakikada Emre Malok düdük çalacak. Maç TRT Spor ve beIN MAX 1'den naklen yayınlanacak. Ligde 6 maçtır galibiyet alamayan sarı-lacivertliler, küme düşme hattındaki rakibi Akhisarspor'un 5 puan önünde bulunuyor. İzmir ekibi, kalan 5 hafta öncesinde alacağı puanlarla farkı açmaya hedefliyor. Menemenspor'da sakat veya cezalı futbolcu bulunmazken, Mehmet Aytemiz ve Ömer sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertle ekipte kart cezası biten sağ bek Rıdvan ise takımdaki yerini alabilecek. Menemenspor, 30 puanla 15. sırada yer alıyor. Konuk ekip Samsunspor ise 57 puanla 2. basamakta bulunuyor. Ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan maç 1-1'lik beraberlikle bitmişti.

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