Menemenspor tek tek ilerliyor

TFF 1. Lig'de evinde zirve adaylarından Samsunspor'la 90+4'üncü dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan Menemenspor galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşasa da rakibi Akhisarspor'un Adanaspor'a yenilmesiyle teselli buldu. Son üç maçında sahadan beraberlikle ayrılan sarılacivertliler, bitime dört hafta kala ateş hattıyla arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Sarılacivertliler, ikili averajda da Manisa ekibine karşı üstün durumda bulunuyor.

ÜMİT KARAN'IN İNANCI TAM

Samsunspor önünde alınan 1 puanın çok önemli olduğunu belirten Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan, "Kalan dört maçımızda gerekeni yapacağız. Artık sona yaklaşıyoruz. Disiplini elden bırakmayacağız" dedi. Sarı-lacivertliler son 4 haftada İstanbulspor (D), Eskişehirspor, Ankara Keçiörengücü (D) ve Adana Demirspor ile karşılaşacak.