Menemen garanti peşinde

TFF 1'inci Lig'de bitime 3 karşılaşma kala düşme potasının 5 puan önünde yer alan Menemenspor pazar günü kendi evinde oynayacağı Eskişehirspor karşılaşmasına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanırken gözler bir yandan da Akhisarspor- Altay müsabakasına çevrilecek. Sarı-lacivertliler ligde kalmayı garantilemek için Eskişehirspor'u yenip Akhisarspor'un puan kaybını bekleyecek. Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan, bu hafta kümede kalışlarını ilan edeceklerine inandığını söyledi. Genç teknik adam, "Önemli avantaja sahibiz. Biz ilk önce kendi maçımıza odaklanacağız. Eskişehirspor müsabakasını kazanıp Akhisarspor'un kaybını bekleyeceğiz. Ben ligde kalacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

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