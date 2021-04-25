Menemen Eskişehir önünde

Menemen, sahasında ağırlayacağı Eskişehirspor'u yenip bitime iki hafta kala ligde kalışını ilan etmek istiyor.

TFF 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren 31 puanlı Menemenspor, bugün küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'u konuk ediyor. Menemen İlçe Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçta Gürcan Hasova düdük çalacak. Düşme hattında yer alan Akhisarspor'un 5 puan önünde bulunan Menemen, galibiyet alırsa Akhisar'ın puan kaybı halinde bitime 2 hafta kala ligde kalışını ilan edecek. Akhisarspor yenilirse rakibinden ikili averajı iyi olan Menemen'e beraberlik bile yetecek. Ümit Karan, "Öncelikle biz kendi işimize bakacağız. Ancak bir gözümüz de Akhisarspor- Altay maçında olacak. Rakibimiz Akhisar maçını kaybeder biz ise kazanırsak bu iş biter. İnanıyorum ki bizim takımımız hedefine ulaşacaktır" dedi.

DİĞER