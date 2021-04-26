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Menemen avantajı korudu

İzmir ekibi, sahasında Eskişehir’i yenerek kümede kalma yolunda rahat bir nefes aldı, puanını 34 yaptı.

Menemen avantajı korudu

26.4.2021

TFF Birinci Lig'de Menemenspor, sahasında Eskişehirspor'u 2-1 yenerek kümede kalma yolunda rahat bir nefes aldı. 16'da Domgjoni'nin serbest atışında Tayfun'un kafasında top yan direğe çarpıp auta çıktı. 20'de Uğurcan'ın pasında Buğra boş pozisyonda kaleci Batuhan'ı geçemedi. Aynı dakikada Rasheed'in golü ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. 26'da Rıdvan'ın pasında İsmail Haktan fileleri havalandırdı: 1-0. 34'te Tayfun'un soldan ortasında kale önünde Rasheed kafayla farkı ikiye çıkardı: 2-0.

ESKİŞEHİRSPOR UMUTLANDI
Maçın ikinci yarısında tempo oldukça düşüktü. 68'de Batuhan'ın uzun degajında İsmail, öne çıkan kaleci Alp'ten sıyrıldı. Geriden gelen Mevlüt kayarak topa müdahale etti ve mutlak golü önledi. 73'te Uğurcan'ın kullandığı serbest atışta doksana giden topu kaleci Batuhan kornere çeldi. 86'da Cihangir'in ortasında Ba'dan seken topu kapan Berkay uzak mesafeden şık bir vuruşla farkı 1'e indirdi: 2-1. Menemen, 3 puanı kaptı.

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